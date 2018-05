Lazio-Atalanta, domenica la sfida del gol: 16 nelle ultime tre partite

di Enrico Sarzanini

Inzaghi contro Gasperini e lo spettacolo è assicurato. Sedici gol nelle ultime tre sfide, domenica all’Olimpico si preannuncia una gara da non perdere tra due formazioni che devono ancora chiedere tanto al campionato. Se da una parte la Lazio è a caccia di punti per realizzare il sogno Champions, con l’Inter all’inseguimento quinta a quattro lunghezze, dall’altra l’Atalanta vuole confermarsi ancora una volta in Europa League dove in questa stagione ha ben figurato.

Sfida mai scontata, Gasperini ed Inzaghi si sono sempre dati battaglia a suon di gol e spettacolo e i numeri di questa stagione lasciano immaginare che anche questa sarà una gara da non perdere. Di fronte le formazioni che nelle ultime due stagioni sono state le autentiche sorprese, capaci di scalare la classifica in barba alle griglie di partenza stilate nel corso del mercato estivo.

Da una parte il tecnico della Dea Gasperini, che dopo aver portato la squadra in Europa League, si è tolto la soddisfazione di aver battuto squadre del calibro di Lione ed Everton, mettendo paura al Borussia Dortmund che ha dovuto faticare le sette camicie per passare il turno. Ciliegina sulla torta un finale con il botto e la concreta possibilità di raggiungere una seconda storica qualificazione in Europa.

Dall’altra Simone Inzaghi che ormai non è più una sorpresa. La sua Lazio sta continuando a battere record; si presenta alla sfida con il miglior attacco del campionato a quota 84 reti ma, soprattutto, con l’idea fissa di centrare una qualificazione in Champions che probabilmente significherebbe la svolta per il futuro del club. Pur senza il capocannoniere del campionato Immobile, che infortunatosi contro il Torino (lesione di primo grado alla coscia destra) proverà un recupero-miracolo per la sfida contro l’Inter del 20 maggio all’Olimpico, può contare su una vera e propria cooperativa del gol. Sono ben 14 giocatori a segno, con Milinkovic e Luis Alberto, entrambi a segno 11 volte in campionato, che sono pronti a non far rimpiangere l’attaccante napoletano. Gasperini non sarà da meno ed è pronto a confermare dall’inizio Musa Barrow: 2 gol in 3 gare da titolare, ha una media da bomber navigato con Gomez e Petagna, rispettivamente tre e due gol in carriera ai biancocelesti, che vogliono confermarsi bestie nere della Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA