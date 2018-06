Andrè Gomes via dal Barça, la Lazio ci prova

di Enrico Sarzanini

Vacanze romane per Andrè Gomes e tifosi della Lazio scatenati. Sono bastati due scatti con il Colosseo ed il Vaticano sullo sfondo per mandare in visibilio i sostenitori biancocelesti che in poche ore hanno invaso il profilo Instagram del centrocampista del Barcellona con richieste di trasferimento a Roma. Il resto lo hanno fatto le voci dalla Spagna: finito ai margini del progetto di Valverde il portoghese verrà ceduto e tra le (tante) pretendenti c’è proprio la Lazio. Sarebbe lui dunque l’erede di Milinkovic, il giocatore scelto dal diesse Tare qualora il serbo dovesse andare via. Il fatto che la società blaugrana sia tra le pretendenti proprio del centrocampista serbo sul quale c’è forte l’interesse anche dei rivali storici del Real Madrid, la dice lunga su un’operazione tutt’altro che impossibile. Il giocatore, acquistato dal Barca due stagioni fa dal Valencia per 37 milioni di euro, oggi ne vale 25. L’unico nodo da scogliere sarebbe relativo all’ingaggio ma qui entrerebbe in scena l’agente del calciatore Jorge Mendes, che da un paio di stagioni collabora con il presidente Lotito e lo scorso anno decisivo per portare Keita al Monaco. Gomes guadagna 4 milioni netti a stagione, la Lazio proporrebbe un contratto di cinque anni a 2,5 netti bonus esclusi e con la possibilità dunque di superare abbondantemente i 3 milioni. Il giocatore d’altronde, per sua stessa ammissione ha vissuto una stagione da dimenticare e cerca riscatto: «Non sto bene in campo, non riesco a godermi quello che mi piace fare di più – ha spiegato in una recente intervista -. Sento di vivere un inferno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA