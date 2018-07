Acerbi-Sassuolo, è rottura. Vuole la Lazio

di Enrico Sarzanini

Acerbi vuole la Lazio a tutti i costi e lo ha fatto capire chiaramente saltando le visite mediche di idoneità del Sassuolo. Il messaggio del difensore, qualora ce ne fosse stato bisogno, è chiaro: vuole i biancocelesti. Trovato da tempo l’accordo tra il giocatore, che ha dato appuntamento a Inzaghi ad Auronzo, e la Lazio manca ancora quello con la società neroverde. Raggiunta l’intesa sul prezzo del cartellino di Acerbi valutato 13 milioni di euro la scorsa settimana, la trattativa era praticamente chiusa ma sul più bello il presidente Lotito si è visto rifiutare l’ultima offerta da 6 milioni di euro più il cartellino di Cataldi. Ed è proprio sulla valutazione del centrocampista che la trattativa si è clamorosamente arenata con il patron del Sassuolo Squinzi che lo valuta 5 milioni e ne vorrebbe 8 cash. Un’impuntatura poco gradita al patron della Lazio soprattutto alla luce delle recente operazione di mercato dell’Inter con il club emiliano per l’acquisto di Politano che ha portato in maglia neroverde Jens Odgaard, attaccante classe ’99 costato 5 milioni di euro. Praticamente la stessa cifra che la Lazio dovrebbe incassare per Cataldi che secondo Lotito non può essere messo al pari di un seppur promettente giovane della primavera dell’Inter. Resta una distanza minima di un milione di euro che al momento sembra incolmabile. «Venerdì inizia il ritiro e Acerbi si presenterà» ha tuonato il dg del Sassuolo Carnevali. «Non aspetto nessuna mossa della Lazio perché non vedo alcun interesse di colmare una distanza minima – ha spiegato a “Cittaceleste.it” -. Noi abbiamo abbassato il prezzo solo per accontentare il giocatore, ma Lotito non si smuove». A cambiare lo scenario però ci ha pensato Acerbi che marcando visita ha confermato la sua scelta e c’è da giurare che alla fine Lotito vincerà la sua battaglia personale.

Ufficiale l’arrivo di Valon Berisha che ha firmato fino al 2023, il centrocampista non vede l’ora di cominciare. «I sogni diventano realtà, non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra. Non vedo l’ora di iniziare e di giocare in uno dei migliori campionati d’Europa». Oggi alle 8 alla Paideia visite mediche per l’altro neo acquisto Proto.

Infine, una notizia dalla Polisportiva Lazio: si è dimesso il presidente Antonio Buccioni dopo 13 anni.

