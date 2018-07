La Roma vola negli Usa senza Alisson, Juan Jesus lo 'rimpiazza' così

Dopo la cessione, dolorosa ma assolutamente remunerativa, di Alisson al Liverpool, la Roma di Eusebio Di Francesco è pronta a giocare la International Champions Cup, torneo che si disputerà durante la tournée statunitense, con Antonio Mirante, secondo designato, come titolare. In attesa di sapere chi sarà il sostituto del portiere brasiliano, il difensore Juan Jesus, sempre attivo e geniale sui social, ha pensato bene di 'rimpiazzare' così il collega e amico.



Roma, ecco i 27 convocati per la tournée negli Stati Uniti



I giallorossi sono partiti questa mattina da Fiumicino per raggiungere l'aeroporto di San Diego, in California. Sul sedile accanto a quello del difensore brasiliano, compare un cuscino che Juan Jesus ha 'vestito', con tanto di occhiali da sole e cappellino. «Ora che Alisson è andato via, adesso ci sarà Eugenio (nuovo acquisto brasiliano) insieme a me», si legge nella didascalia del post su Instagram. Un'altra trovata molto divertente del difensore brasiliano, capace di far ridere anche uno come Kevin Strootman, noto per la serietà e l'inflessibilità.



Non è la prima volta che Juan Jesus riesce a inventare contenuti capaci di far divertire, e non poco, i propri follower. Dopo la cessione, nell'ordine, di Bruno Peres, Alisson e Gerson, il difensore è rimasto l'unico brasiliano (eccezione fatta per il giovane portiere Fuzato) nella rosa della Roma, scherzando così su Instagram Stories: «Il vincitore dell'Isola dei Famosi, edizione "La favela"».







Altrettanto divertente un post risalente al 9 luglio, quando Juan Jesus, insieme ad alcuni compagni di squadra, aveva vinto una partitella in allenamento. Al termine della seduta, la mini-formazione si era messa in posa per una foto, ma all'appello mancava Kevin Strootman, aggiunto alla meno peggio dallo stesso Juan Jesus e prontamente 'taggato'.



