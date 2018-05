L'Argentina verso il Mondiale, Icardi e Dybala tra i pre-convocati

Paulo Dybala e Mauro Icardi figurano nella lista dei 35 pre-convocati dal ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, per i Mondiali. Lo ha ufficializzato oggi la Federcalcio argentina che ha fatto sapere che lì'elenco definitivo dei 23 giocatori che andranno in Russia sarà diramata lunedì prossimo alle 13, nel corso di una conferenza stampa a Buenos Aires. Insieme allo juventino e al nerazzurro, figurano altri cinque giocatori che militano in Serie A: Gonzalo Higuain (Juventus), Faderico Fazio e Diego Perotti (Roma), German Pezzella (Fiorentina), Lucas Biglia (Milan). Nell'elenco non figura Javier Pastore, che ha vissuto una stagione un pò in ombra al Psg.



Questo l'elenco dei 35 pre-convocati: Portieri (4): Sergio Romero, Wilfredo Caballero, Franco Armani, Nahuel Guzmán. Difensori (8): Gabriel Mercado, Federico Fazio, Marcos Rojo, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Cristian Ansaldi. Centrocampisti (16): Javier Mascherano, Eduardo Salvio, Marcos Acua, Leandro Paredes, Pablo Pérez, Rodrigo Battaglia, Ever Banega, Enzo Pérez, Lucas Biglia, Manuel Lanzini, Giovani Lo Celso, Maximiliano Meza, Angel Di Mara, Diego Perotti, Guido Pizarro y Ricardo Centurin. Attaccanti: (7): Lionel Messi, Sergio Aguero, Gonzalo Higuan, Lautaro Martnez, Cristian Pavn, Paulo Dybala, Mauro Icardi.



