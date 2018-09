Kolarov contro Marusic e Stojkovic: «Non si può giocare con il Montenegro se sei nato in Serbia»

di Gianluca Lengua

Calciatore di poche parole quando indossa la maglia della Roma, uomo simbolo della Serbia quando è in nazionale. Aleksandar Kolarov non ha digerito la scelata di Marusic (nato a Belgrado) e Stojkovic di giocare nelle fila del Montenegro: «Non giocano per la Serbia perché non hanno creduto in loro stessi. Io non avrei mai pensato di giocare per il Montenegro. Certe cose non le capisco. Come puoi giocare per il Montenegro se non sei nato lì? Io ho giocato nella Lazio e ora sono nella Roma, ma non sono romano, sono un professionista. Si dovrebbe dire che ora giocano per il Montenegro perché non hanno creduto in loro stessi», sono le parole dell’esterno in conferenza stampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA