Klopp suona la carica: «Siamo il Liverpool, faremo grandi cose»

di Redazione Sport

«I miei giocatori hanno combattuto in modo incredibile e duramente per questo risultato. Penso davvero che meritino di essere qui». Parola di Jurgen Klopp alla vigilia della finalissima di Champions League a Kiev contro il Real Madrid. «Sono davvero orgoglioso di loro e - aggiunge il tecnico tedesco - ora giochiamo a calcio». «Siamo il Liverpool - dice Klopp in conferenza stampa - Non siamo solo un'ottima squadra di calcio. Questo club ha nel suo DNA il fatto che può davvero fare grandi cose. Nessuno si aspettava che fossimo qui, ma siamo qui proprio perché siamo il Liverpool».

