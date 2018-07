Karius, il portiere delle... papere. Su twitter Casillas lo difende postando tutti i suoi errori

Tra portieri ci si intende, così un ex grande numero 1 del Real Madrid e della Spagna difende Loris Karius, suo collega del Liverpool, diventato tristemente famoso per gli errori incredibili commessi durante la finale di Champions League. In un tweet Iker Casillas va in difesa di Karius. Lo spagnolo pubblica un video con tutte le sue papere, spiegando che dagli errori si impara e si cresce.



Detrás de cada uno de nosotros, hay una persona. Que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Aprender de nuestros errores nos hará más fuertes y aceptarlos más humanos. #yotambienfallo pic.twitter.com/jwLOdicfTh — Iker Casillas (@IkerCasillas) 24 luglio 2018

Intanto però a Karius sembra che al portiere del Liverpool non ne vada dritta una. Nel match disputato negli Stati Uniti contro il Borussia Dortmund - partita amichevole nell'ambito della International Champions Cup - l’estremo difensore dei Reds si è reso protagonista di un paio di quelle “papere” che dalla notte di Kiev lo stanno perseguitando.

