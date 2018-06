Karius e le papere in finale di Champions: il portiere aveva un trauma cranico dopo lo scontro con Sergio Ramos

Le due incredibili papere di Loris Karius nella finalissima di Champions League? Potrebbero essere dovute ad un trauma cranico subito dal portiere del Liverpool dopo uno scontro con Sergio Ramos, che ha allargato il braccio durante una sortita offensiva nell'area avversaria. La conferma è arrivata dalle analisi svolte negli Stati Uniti, dove, a distanza di quattro giorni dalla sconfitta contro il Real Madrid, il portiere si è sottoposto ad una Tac.



Al Massachusetts General Hospital, Karius si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato come il colpo, forse non fortuito, con il difensore del Real Madrid gli avesse causato problemi che avrebbero potuto causare gli incredibili errori che hanno propiziato i gol di Benzema e Bale. Nel referto dei medici Ross Zafonte e Leonor Herget, infatti, si legge: «Il sig. Karius ha subito un trauma cranico durante la partita del 26 maggio. Al momento della nostra valutazione il sig. Karius presenta sintomi residuali i quali dimostrano che dopo il contatto esistevano palesi disfunzioni visive e di orientamento che hanno inciso sulla sua efficienza e sulla sua prestazione e che necessitavano di un intervento immediato».



Sergio Ramos, quindi, si conferma a distanza di dieci giorni l'uomo più decisivo per le sorti della finale. Dopo aver causato l'infortunio di Salah a metà primo tempo, il difensore andaluso potrebbe anche aver propiziato le clamorose papere di Karius. Il portiere, dopo aver ricevuto quel colpo, aveva invano protestato con l'arbitro e con l'assistente di porta, ma aveva evidentemente sottovalutato, insieme allo staff medico del Liverpool, le conseguenze di quella gomitata.

