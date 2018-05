Juve, settima meraviglia: pari 0-0 a Roma, è ancora scudetto. Bianconeri campioni d'Italia, giallorossi in Champions

La Juventus entra nella storia vincendo il settimo scudetto di fila. Con il pari 0-0 all'Olimpico contro la Roma i bianconeri di Massimiliano Allegri si confermano campioni d'Italia con una giornata di anticipo respingendo l'assalto del Napoli di Sarri che resta a -4 pur vincendo 2-0 a Genova contro la Sampdoria. Solo mercoledì scorso nello stesso stadio la formazione torinese aveva alzato al cielo la Coppa Italia battendo 4-0 il Milan. Un "double" incredibile per una squadra che in questa stagione ha fallito solo in Champions League.



