Valencia-Juventus 0-0 La Diretta â€‹Khedira finisce ko, dentro Emre Can

Comincia da Valencia la corsa della corazzata guidata da Massimiliano Allegri alla conquista della Champions League 2018/2019, obiettivo dichiarato dalla società di Torino e per il quale i bianconeri si presentano al via contando sull'apporto di Cristiano Ronaldo, già vincitore di questa competizione per 5 volte con le maglie di Manchester United prima e del Real Madrid poi.



LE FORMAZIONI:

VALENCIA: Neto; Vezo, Murillo, Paulista, Gayà; Carlos Soler, Parejo, Wass, Guedes; Batshuayi, Rodrigo

JUVENTUS: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo

