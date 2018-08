Juventus, è ufficiale: Pjanic prolunga il contratto al 2023

Miralem Pjanic ha prolungato il contratto che lo lega alla Juventus firmando l'estensione fino al 2023. La notizia, nell'aria da qualche giorno, è stata confermata dalla società bianconera con una nota pubblicata sul sito. «Continuerà quindi una storia, iniziata nell'estate di 2 anni fa, che ha visto Miralem diventare, partita dopo partita, un elemento sempre più imprescindibile per la Juventus, un vero e proprio pilastro del centrocampo». Nei due anni in bianconero Pjanic ha distribuito 17 assist oltre a creare più occasioni da gol, 120: numeri che lo collocano in cima alle rispettive classifiche in Serie A. Oltre naturalmente a rappresentare un pericolo per le difese avversarie sui calci piazzati: su punizione in serie A ha segnato 15 gol secondo nei cinque maggiori campionati europei.

