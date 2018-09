Juve, la Vecchia Signora d'Italia: età media record, quasi la più anziana della A

di Timothy Ormezzano

TORINO - Largo ai non giovani. A dispetto dei piani estivi, quando si considerava il 24enne Caldara al posto del 31enne Bonucci, la Juventus si affida soprattutto all’usato sicuro. Con buona pace della linea verde sponsorizzata dal ct Mancini. Nell’ultima giornata l’undici schierato da Allegri è stato il secondo più anziano della serie A (29,9 anni di età media) dopo quello del Parma (30,1 anni) battuto al Tardini. I bianconeri, con ben 7 anni in più dei 23 in media della Fiorentina, puntano forte su elementi rodati, pronti a portare a Torino quella Champions che manca da 22 anni. E i risultati stanno comunque dando ragione.

Il secondo più esperto dopo il 34enne Chiellini è Ronaldo, 33 anni e non sentirli. Che, per ritrovare il gol perduto, ha sostituito le solite sedute in palestra con una puntata al mare all’insegna del relax.

Lo rivela una foto postata dalla sua Georgina Rodriguez, che ritrare CR7 e GR7 su una barca a godersi il solleone dell’Isola della Maddalena, in Sardegna. «Cristiano non segna? Le difese italiane sono tra le migliori al mondo. Ma lui tendenzialmente fa meglio nella seconda parte di stagione. E in Champions, dove ci sono più spazi, sarà diverso», tranquillizza Del Piero.

Il quale, quanto alla cerimonia Uefa a Montecarlo disertata dal fuoriclasse portoghese, aggiunge che «rosicare ci sta, non presentarsi è un’altra cosa... Giusto premiare Modric come miglior giocatore dell’anno».

Oggi Ronaldo sarà tra i nove juventini che torneranno al lavoro alla Continassa. Occasione buona per migliorare l’intesa con Mandzukic, con buona pace di Dybala, convocato dall’Argentina. L’intesa è invece massima tra Cristiano e il suo amico Marcelo (Real Madrid) che il quotidiano spagnolo As indica come obiettivo bianconero già per gennaio. Il mercato non si ferma mai.

Mentre saluta la Juve Marchisio: il Principino ha firmato un biennale per lo Zenit, ex squadra di Spalletti, Mancini e Criscito. Auguri.

