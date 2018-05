Juventus, non tramonta l’idea Ancelotti se via Allegri

di Eleonora Trotta

C’è un’idea che affascina da tempo i dirigenti della Juventus: il ritorno di Ancelotti, in caso di addio di Massimiliano Allegri. Il tecnico emiliano rappresenterebbe una primissima scelta per l’eventuale passaggio di consegne. Ma prima di portare avanti qualsiasi trattativa (sul taccuino bianconero restano anche Simeone, Zidane ed Inzaghi) a Torino attendono l’incontro con il livornese. Infatti, solo il vertice delle prossime settimane potrà chiarire i rispettivi programmi, incerti e nebulosi dal giorno in cui il tecnico toscano ha iniziato a riflettere su un possibile futuro lontano dall’Italia. Magari in Premier League, dove l’Arsenal lo valuta insieme a Luis Enrique: con quest’ultimo l’operazione resta molto avviata, ma per motivi economici la firma è stata ancora rimandata.

Allegri è stato informato anche recentemente dal suo entourage. C’è una corrente dei Gunners che stima molto le sue abilità manageriali. E un’altra che invece preferirebbe un allenatore, come appunto Luis Enrique, votato al calcio spettacolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA