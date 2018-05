Juventus, Higuain: «Più che la forza conta l'unità del gruppo»

di Redazione Sport

«L'unione fra noi è l'ingrediente che ci permette di raggiungere gli obiettivi. In questo momento più che la forza fisica, contano l'amor proprio, la testa, la voglia di vincere e di essere un gruppo». Così Gonzalo Higuain, autore del 3-2 all'Inter che può valere lo scudetto. «Quella palla decisiva la sentivo, quando sei davvero convinto, quello che immagini si può realizzare». I bianconeri sono pronti a un altro passo decisivo: «Siamo sicuri che anche contro il Bologna i tifosi ci saranno vicini, lo Stadium sarà una bolgia».



«Era fondamentale battere l'Inter - ha aggiunto il 'Pipita, intervistato dal canale Jtv - negli ultimi minuti a San Siro sapevamo che erano fondamentali per noi e per lo scudetto. Avere ribaltato quel risultato è stato fondamentale per dare una 'mazzatà al campionato».

