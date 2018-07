Juventus, Higuain in Italia con il fratello-agente: presto l'incontro con il Milan

di Eleonora Trotta

Prima lo scambio (quasi) alla pari Bonucci-Caldara, poi il passaggio di Higuain a Milano. Il maxi affare con il coinvolgimento dei tre giocatori è sempre più vicino alla conclusione, anche nelle ultime ore Juventus e Milan hanno proseguito i contatti per arrivare a stretto giro alla fumata bianca. Ma se per il ritorno di Bonucci a Torino siamo ai dettagli, con il centrale ex Atalanta pronto a fare il percorso, c’è ancora da lavorare per il cambio di maglia del Pipita. Il nodo non cambia: l’argentino pretende una buonuscita o comunque lo stesso ingaggio (7,5 milioni a stagione fino al 2021) percepito a Torino per firmare con i rossoneri. In aggiunta, ha fatto sapere di non gradire la formula del suo trasferimento (prestito annuale o biennale molto oneroso con obbligo di riscatto), intavolata dalle due società.



INCONTRO CON IL CHELSEA

L'agente Nicolas Higuain, a Milano insieme a Gonzalo, incontrerà presto il Milan per trovare una soluzione. Il Chelsea resta sullo sfondo.

Decisamente più facile per Marotta trovare l’intesa con il procuratore di Bonucci. Il difensore di Viterbo si ridurrà del 20% il suo attuale stipendio da 8 milioni di euro a stagione. Il contatto distensivo con Allegri («Nessun problema con Leonardo», le parole del livornese) c’è già stato, così come un confronto con alcuni compagni rossoneri.

Oggi va però registrato anche l'incontro tra Paratici e il Chelsea. I Blues, da tempo sulle tracce di Rugani, hanno preso informazioni su Caldara. Rinviati i discorsi su Higuain, Sarri ha invece parlato così sul suo centravanti spagnolo, ancora nei radar del Milan: «Gonzalo? Sto aspettando di vedere il miglior Morata».



