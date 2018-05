Juventus, ecco la nuova maglia griffata Adidas: sarà indossata sabato contro il Verona

Dopo aver conquistato il settimo scudetto consecutivo, la Juventus ha presentato oggi la nuova divisa home adidas Football per la stagione 2018/19. Il club continua a reinventarsi senza mai dimenticare il passato: la nuova maglia sfoggia un inedito motivo a strisce, pur mantenendo i tradizionali colori bianconeri.







La parte anteriore è caratterizzata da due strisce verticali, mentre su quella posteriore campeggia un’unica striscia: un design semplice eppure sfrontato, che dona un look più contemporaneo a quella che ormai è un’icona dello stile calcistico. Spiccano inoltre il nuovo logo dall’estetica moderna e l’inedita struttura del colletto, proposta in esclusiva da adidas. La nuova maglia sarà indossata sabato allo Stadium nell'ultimo match della stagione contro il Verona, nel giorno della festa scudetto.



Francesca Venturini, Designer di adidas, ha commentato: ͞"La Juventus è uno dei club più ambiziosi al mondo, non soltanto sul piano calcistico, ma anche in termini di audacia e lungimiranza nell͛approccio estetico. La rinnovata identità all͛insegna del motto. La divisa farà il suo debutto in campo per la prima volta nell’ultima partita della stagione 2018".



Può essere acquistata nello store online della Juventus, nei negozi adidas di tutto il mondo e sul sito e-commerce di adidas (www.adidas.com/football).

© RIPRODUZIONE RISERVATA