Juventus, Cristiano Ronaldo a France Football: «Le accuse di stupro interferiscono con la mia vita»

«È chiaro che questa storia interferisce con la mia vita. Ho una compagna, quattro figli, una famiglia cui sono molto legato. Per non parlare della mia reputazione, che è esemplare». Cristiano Ronaldo torna così, in un'intervista a France Football, sulle accuse che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga. «Ho dovuto dare delle spiegazioni alla mia compagna. Mio figlio, Cristiano Jr, è troppo piccolo per capire. Il peggio è per mia madre e le mie sorelle. Sono sbalordite e allo stesso tempo molto arrabbiate. Questa è la prima volta che le vedo in questo stato», aggiunge l'attaccante della Juventus.

