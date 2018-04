Benevento-Juventus 2-4: triplo Dybala più Douglas Costa rispondono a Diabaté

La Juve vede le streghe al Vigorito. Due volte in vantaggio, due volte raggiunta da uno strepitoso Diabaté, 4 gol in due partite per lui. Le scorie di Champions si fanno sentire a livello mentale più che fisico, con i bianconeri a tratti in sofferenza contro l’ultima in classifica, capaci di chiuderla solo a metà ripresa grazie al secondo rigore di Dybala (tripletta personale per lui) e gol capolavoro del 4-2 del subentrato Douglas Costa. La apre la Joya con una pennellata all’incrocio su assist di Cuadrado, agguanta il pareggio Diabaté bruciando la marcatura di Alex Sandro, dopo una grandissima parata di Szczesny su Djuricic. La Juve rialza la testa e Cuadrado si divora un’occasione clamorosa da solo davanti a Puggioni in contropiede, Pasqua annulla una rete a Mandzukic per fallo di mano in area avversaria, poi consulta il VAR e assegna un rigore ai bianconeri per fallo di Djimsiti su Pjanic. Dybala non trema e firma la sua doppietta (20° rete in campionato) ma a tremare è la difesa: Benatia si fa sovrastare di testa dal solito Diabaté su corner per il 2-2. Allegri sfodera l’artiglieria pesante con Douglas Costa, Khedira e Higuain, il Benevento sfiora il 3-2 con Guilherme su corner, poi ci pensa Higuain a conquistarsi un rigore per contatto con Viola. Ancora Dybala che cambia angolo ma non sbaglia, la chiude Douglas Costa con doppio dribbling e conclusione a rientrare sotto l’incrocio per il 4-2, ma il piccolo Benevento per più di un’ora ha retto alla grande il confronto con una Juve che deve sudarsi la vittoria e registrare la difesa in vista del Bernabeu.



LEGGI LA CRONACA



© RIPRODUZIONE RISERVATA