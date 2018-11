Juventus, Allegri: «Cristiano Ronaldo merita il Pallone d'Oro. Calendario del Napoli più agevole? Bisogna vincere»

di Alberto Mauro

TORINO – La Juve è pronta al tour de force fino a Natale, l’ultima sosta del 2018 porta in dote a Max Allegri qualche infortunio di troppo a centrocampo e le solite certezze in attacco. “In mezzo abbiamo solo Bentancur e Pjanic, ma qualcuno ci metteremo. Khedira ha ancora problemi alla caviglia, sarà valutato tra un paio di settimane, Bernardeschi proverà a tornare con il Valencia. Richieste di mercato? La rosa è a posto così, non so dove metterli eventuali altri, domani gioca Perin in porta. Ronaldo? Non so nulla sul podio del Pallone d’Oro, ha alzato il livello di attenzione del gruppo, sta bene e si allena bene, per quello che ha fatto lo meriterebbe”.



RONALDZUKIC “Dybala? Il gol in nazionale è un passo avanti a livello autostima, ci tiene tantissimo. E’ in crescita costante dal primo anno, più giochi più aumentano le difficoltà, ha iniziato bene ed è in un ottimo momento fisico e mentale, la sua crescita non si deve fermare ma dipende dalla sua volontà. E’ rientrato giovedì, è probabile che parta dalla panchina. Mandzukic e Ronaldo giocano. Pjanic? E’ diventato talmente bravo che a volte lo tolgo. Si è tolto tutti i difetti, ora è un giocatore serio, anche sul lungo”.



EMERGENZA IN MEZZO “Emre Can si sta riatletizzando, sarà a disposizione per qualche spezzone tra un paio di settimane, Matuidi rientra oggi. Serve un buon approccio dopo la sosta, lo slancio per il Valencia. Difesa a tre? Dipende dal terzo chi è. Barzagli o De Sciglio, Cancelo o Cuadrado possono fare la mezz’ala, Douglas sta bene. Dybala si esprime al meglio quando fa quasi il centrocampista e cuce il gioco, rifinisce.

Chiellini invecchiando è diventato più bravo, devo gestirlo con 3 partite in una settimana, vediamo oggi, se non gioca lui spazio a Rugani o Benatia. Magari domani gioca Rugani, dipende dalle caratteristiche, ho 5 difensori centrali e sono tutti bravi, sono sereno. Perin? A livello tecnico ho due portieri allo stesso livello, Szczesny è il titolare”.



IL NAPOLI «Il vantaggio sul Napoli si mantiene vincendo, iniziando da domani. Non è un tour de force - dice il tecnico bianconero - Sono contento di quello che stiamo facendo, ma abbiamo una fine anno con partite belle e difficili. Dobbiamo conquistare la qualificazione Champions e riposarci. Non so se il calendario del Napoli sia più agevole, so che bisogna vincere».

