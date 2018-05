Juventus, Allegri: «Con una squadra così gli obiettivi sono più facili»

di Redazione Sport

«Sono contento che i ragazzi abbiano chiuso il campionato, abbiamo una settimana in più di vacanza. Dobbiamo fare i complimenti al Napoli che ha tenuto testa a una grande Juventus. Difficilmente ricapiteranno quattro anni così, faccio i complimenti a tutti quelli che lavorano per la Juve e ai tifosi: i meriti sono però per la maggior parte dei ragazzi. Con una squadra del genere, con questi uomini e questi giocatori è più facile arrivare all'obiettivo ma vincere non è mai semplice». Queste le prima parola del tecnico della Juve, Massimiliano Allegri. «Il più grande merito della squadra è stato quello di aver mantenuto sempre la calma perché nel calcio le cose cambiano in un attimo - ha sottolineato il tecnico -. Bisogna fare un passo alla volta senza farti prendere dall'entusiasmo quando le cose vanno bene e non bisogna smettere di lavorare nei momenti difficili. Bisogna lavorare bene a livello psicologico perché con gli sbalzi d'umore non si vince».



«Dove si trovano nuove motivazioni dopo quattro anni di vittorie? Ora non sono ancora ludico per rispondere bene a questa domanda. Ma alla Juve le motivazioni le trovi sempre, poi sicuramente l'anno prossimo ci saranno giocatori che arriveranno e altri che se ne andranno. Ci sono le motivazioni di arrivare a nuove vittorie e poi devi darti degli obiettivi personali all'interno del gruppo», ha proseguito l'allenatore bianconero, intervistato da Premium Sport. «Un voto al migliore della stagione? Dire un nome adesso non avrebbe senso ma sono contento per Pinsoglio che è arrivato dopo due annate difficili tra Livorno e Latina. Si è calato nel gruppo con grande voglia e sono contento per lui e se lo merita - ha detto ancora Allegri -. Douglas Costa? È un giocatore che spacca in due le partite, oggi mi ha fatto arrabbiare perché sembrava al circo ma è un giocatore straordinario. Non so se sarà l'ultima, lo deciderà lui insieme al presidente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA