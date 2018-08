Juve, scoppia la pace tra Bonucci e i tifosi: foto, autografi e selfie

di Alberto Mauro

È scoppiata la pace tra Leonardo Bonucci e i tifosi della Juventus, sancita dal bagno di folla fuori dal centro sportivo della Continassa a fine allenamento. Il difensore è uscito alle 12.40 e si è fermato per foto, autografi e selfie con un centinaio di tifosi dietro le transenne. «Benvenuto Leo», «Bentorato», «Alziamo la coppa», le voci dalla folla, tra sorrisi e strette di mano, un solo contestatore isolato al quale Leo ha risposto: «Le cose devo dimostrarle in campo e non a te». C’è grande attesa anche per la prima uscita pubblica il 12 agosto a Villar Perosa.



