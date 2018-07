Juve, Pjanic adesso batte cassa

Timothy Ormezzano

TORINO - «Mire, resta». C'è anche Dybala tra i bianconeri che chiedono a Pjanic di non lasciare la Juventus. Ieri l'argentino è intervenuto durante una diretta Instagram del centrocampista bosniaco, facendo suo l'appello postato da tanti tifosi juventini. E aggiungendo in coda una sua risata divertita.

Sono giorni importanti per decidere il futuro di Pjanic. A volerlo portare via da Torino è soprattutto il suo nuovo agente Fali Ramadani, che ha presentato alla Signora le offerte di Chelsea, Barcellona e di quel Psg che nei giorni scorsi ha messo sul piatto 30 milioni più il cartellino di Rabiot.

Tra le pretendenti non ci sarebbe più il Manchester City, che ieri ha smentito ogni interesse per Pjanic.

La Juve valuta il suo playmaker almeno 80 milioni. Ed è intenzionata ad accontentare le sue richieste, proponendogli un rinnovo fino al 2023 con ricco aumento di ingaggio da 4,5 a 6,5 milioni. Dal club bianconero filtra un certo ottimismo sulla buona riuscita della trattativa. Allo stesso tempo, però, i bianconeri stanno cercando le eventuali alternative a Pjanic. Tra gli identikit più gettonati ci sono quelli di Pogba, Kovacic oppure Kanté.

È invece corsa a due tra Godin e Savic per prendere il posto che con ogni probabilità libererà Rugani. Il Chelsea sarebbe infatti pronto ad accontentare la Juve, che per il suo difensore pretende più di 50 milioni. A ogni modo Rugani stamani volerà con il resto della squadra in tournée negli Stati Uniti.

Niente viaggio oltreoceano invece per quasi tutti i reduci del Mondiale in Russia, il lungodegente Spinazzola e l'acciaccato Sturaro. Quest'ultimo è sempre più vicino alla Premier, anche se la Juve assicura che il suo forfait è dovuto esclusivamente a un fastidio al tendine della caviglia sinistra.

