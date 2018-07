Juve-Milan: vicino lo scambio Bonucci-Caldara. Higuain tratta la buonuscita

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

In questa fase non sono consentite lunghe e meditate riflessioni. Milan e Juventus cercheranno quindi di stringere i tempi per concludere a breve la maxi-operazione con il coinvolgimento di Bonucci, Higuain e Caldara (sullo sfondo si muovono anche Pjaca e Benatia). Ma riavvolgiamo il nastro. Il primo passaggio sul quale i due club stanno lavorando è lo scambio (quasi) alla pari tra i due difensori. Un'operazione agevolata dalla volontà del centrale di Viterbo di tornare a Torino e quella dell'ex Atalanta di giocare con maggiore continuità. L'accordo Milan-Caldara è stato immediato, sebbene anche Chelsea e Borussia si siano fatte avanti con convinzione.

In discesa pure la trattativa Bonucci-Juventus: come da programma, il giocatore della Nazionale si è ridotto di circa il 25% l'attuale ingaggio da 8 milioni a stagione. Nel contempo, ha messo da parte le divergenze con Allegri che proprio ieri ha aperto pubblicamente al suo ritorno: «Nessun problema con Leonardo».

Discorso opposto per Higuain. L'attaccante argentino pretende una buonuscita dalla Juve o lo stesso ingaggio (7,5 milioni fino al 2021) per trasferirsi al Milan. Non avrebbe poi gradito la formula ideata dal ds Paratici e il dt Leonardo (prestito molto oneroso con obbligo di riscatto) per il suo cambio di maglia. Insomma, si prennuncia abbastanza infuocato il prossimo vertice tra il fratello-agente del calciatore, Nicolas, e gli altri protagonisti della trattativa.

Nell'agenda di Paratici è segnato anche l'incontro con il Chelsea: sul tavolo il futuro di Rugani e quello di Higuain.

