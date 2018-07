Juve-Ronaldo, sono ore decisive. Paris (Rai): «Accordo fatto in Russia»

TORINO - Sull'addio al Real in Spagna non hanno dubbi, e la trattativa tra la Juventus e Cristiano Ronaldo sarebbe già ben avviata. Dopo l'incontro tra il procuratore del giocatore Jorge Mendes e la dirigenza del Real Madrid, che sembra avere segnato la definitiva rottura tra i blancos e CR7, la strada che porta l'attaccante portoghese a Torino sembrerebbe spianata: sabato potrebbe essere il giorno fissato per chiudere l'affare. Difficilmente il giocatore, però, sarà già presente al raduno della squadra, lunedì a Torino. Al fuoriclasse, che ha preso parte ai Mondiali in Russia, potrebbe essere concesso qualche giorno extra di vacanza, per poi aggregarsi ai nuovi compagni durante la tournee negli Stati Uniti.



Intanto, il noto giornalista Rai Carlo Paris non ha dubbi sull'esito dell'affare: "Accordo sottoscritto qualche giorno fa in Russia, contratto di 4 anni", è il suo post su Facebook. Inoltre Paris va già oltre il passaggio alla Juve di CR7: «Tra un anno o due andrà negli Stati Uniti».



Intanto anche per le quote Snai il matrimonio Juventus-Ronaldo sarebbe quasi fatto. Come dicono le voci dalla Spagna ma soprattutto lo confermano le variazioni di quota sulla lavagna scommesse dove infatti l'ipotesi è crollata da 10,00 a 1,30 nelle ultime 24 ore.Ma se CR7 va alla Juve, inevitabilmente i bianconeri devono liberare un posto al centro dell'attacco. Difficilissimo che uno come Gonzalo Higuain possa accettare la panchina o di giocare fuori ruolo. Dunque, dicono i rumours, per il Pipita, si preannuncia un futuro al Chelsea, dove potrebbe ritrovare Maurizio Sarri. Ed ecco arrivare sul tabellone la "prova provata" che le trattative, anche in questo senso, vanno avanti a spron battuto. Si punta anche su dove giocherà Higuain nella prossima stagione e, guarda caso, la squadra favorita è proprio il Chelsea. La quota? Magari sarà solo una coincidenza, ma è identica a quella per l'arrivo di Ronaldo a Torino: Gonzalo ai Blues è dato a 1,30, mentre la conferma in bianconero va più su, fino a 2,75.

