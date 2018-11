Italia, Mancini e l'ottimismo: «Si è ricreata la gioia Nazionale»

Mancini ospite di Fazio, a 'Che Tempo che Fa' su Rai1. Il ct ha confermato di essere felice per quello che la sua Nazionale sta producendo dopo il disastro di un anno fa. "Siamo un po' sfortunati in certe occasioni ma la squadra sta dimostrando che in futuro puo' competere per qualsiasi cosa e possiamo solo migliorare".



"Siamo riusciti a ricreare questa gioia per la Nazionale ed e' la cosa piu' importante e piu' bella. Ci stiamo riuscendo grazie ai ragazzi, stanno giocando veramente bene. La strada e' ancora lunga, stiamo lavorando, stiamo cercando di rinnovare mettendo dei giovani e provando a giocare bene, e' importante ma, ripeto, c'e' ancora della strada da fare".



"I giovani? Abbiamo bisogno di conoscerli meglio, di vederli. Speriamo che possano giocare in tanti per avere un futuro migliore al piu' presto. Credo che abbiamo dei ragazzi giovani molto bravi, devono fare esperienza".

