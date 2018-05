Italia, Costacurta: «Contattato Mancini ma rispettiamo le regole»

«Mancini è uno di quelli che potrebbero far ripartire il calcio italiano, ma non è il solo». Così il vice commissario della Figc, Alessandro Costacurta, sul futuro ct della Nazionale a margine di un incontro al Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani. «Abbiamo cinque o sei nomi di allenatori altissimo livello che possono aiutare la Nazionale ad essere protagonista», aggiunge il dirigente sportivo, che ha espresso soddisfazione per l'esordio vittorioso dell'Under 17 in Svizzera. «Mancini è uno degli allenatori che abbiamo contattato, ma non c'è ancora l'accordo. Aspettiamo la fine del campionato, rispettiamo le regole», ribadisce Costacurta.



