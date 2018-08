Italia, Ambrosini nuovo capo delegazione dell'Under 21

Massimo Ambrosini diventa il capo delegazione della Nazionale Under 21. È questa una delle novità annunciate dalla Figc nel giorno in cui parte ufficialmente la nuova stagione del Club Italia. Oltre al passaggio di consegne tra gli staff dell'Under 19 e dell'Under 20 in previsione del Mondiale 2019 in Polonia, nell'Under 15 Patrizia Panico assume la guida tecnica mentre Antonio Rocca coordinerà l'attività della Nazionale azzurra più giovane. Entrano negli staff con il ruolo di assistenti allenatori Elvis Abbruscato (U18) e Emanuele Filippini (U17).



Tra le novità c'è anche l'ingresso di due nuovi osservatori nel gruppo diretto da Sandreani (area scouting) con il preciso compito di monitorare l'estero, in particolare Svizzera (Marco Olivieri) e Germania (Giuseppe Capeto), paesi nei quali sono presenti molti giovani calciatori di cittadinanza italiana. Qualche cambiamento anche nelle femminili: Leandri guiderà la U16 e la U23, Grilli passa alla U17 da dove esce Migliorini, l'ex azzurra Schiavi entra nell'U23 e Mazzantini nell'U17. In attesa dell'esordio dell'Italia di Mancini nella Nations League a settembre, a Coverciano i fari da oggi sono puntati sulla due giorni delle nazionali giovanili utile a definire le linee guida della nuova annata. L'incontro tra gli staff delle Under maschili e i responsabili delle diverse aree del Club Italia sarà coordinato dal responsabile organizzativo Giorgio Bottaro. A loro domani si aggiungerà anche il direttore generale della Figc, Michele Uva.

