Iran, la prodezza del bimbo fan di Dybala. Il 10 delle Juve: «Aiutatemi a trovarlo»

Potenza del web: un bimbo, residente in un remoto villaggio dell'Iran e grande fan di Paulo Dybala, con una vera e propria prodezza balistica è riuscito a conquistare anche lo stesso fantasista argentino della Juventus. La 'Joya', ora, vorrebbe sapere il suo nome e regalargli una maglia autografata.



È morto Christian Daghio, leggenda italiana della Thai boxe, per i traumi riportati dopo un combattimento



Indossando proprio la maglia della Juve col numero 10 di, questo bambino iraniano calcia una: non solo colpisce il muro antistante, ma la palla si infila proprio in una minuscola finestrella e il piccolo esulta proprio come il suo idolo, con l'ormai famosissima ''.Colpo di fortuna o vere doti da cecchino? Difficile dirlo, anche se il filmato, diventato virale sui social, ha conquistato anche lo stesso Dybala, che ha lanciato un appello al suo fan club ufficiale: «Aiutatemi a trovare questo bambino, se avete qualche informazione in merito comunicatamela, per favore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA