Inzaghi: «Mai vista la Juve così in difficoltà in Italia e in Europa»

«Quest'anno non ricordo la Juventus così in difficoltà, né in Italia né in Europa. Nove angoli a uno, otto tiri a tre: purtroppo il calcio è così, è crudele. I ragazzi non meritavano la sconfitta ma giocando così daremo soddisfazioni a questi fantastici tifosi. Li ho abbracciati tutti perché hanno fatto una grandissima partita». Simone Inzaghi, allenatore della Lazio intervistato da Sky, non nasconde l'amarezza per la sconfitta, a suo dire immeritata, contro la Juventus: «è stata una partita negativa per quanto riguarda il risultato, l'unica pecca è stato non fare il 2-0 e contro la Juventus si è pagato. Abbiamo creato tanto, peccato non aver trovato il doppio vantaggio».



«La squadra è stata brava a sacrificarsi, siamo sempre stati compatti - è l'analisi del tecnico laziale -. Non ricordo parate di Strakosha, sul primo gol ha fatto una grandissima azione Bernardeschi e la respinta del portiere è andata sui piedi di Cancelo. Nel secondo gol Lulic non si è accorto del fuorigioco di Cancelo e avrebbe potuto lasciarlo e non intervenire». «Ci dispiace per il risultato - recrimina Inzaghi -. Dovevamo fare il 2-0, abbiamo avuto tante situazioni come il tiro di Luis Alberto e l'occasione di Immobile. Spiace non aver vinto una partita per noi importante e che ci avrebbe dato grande autostima. Con queste motivazioni faremo bene da qui alla fine del campionato».

