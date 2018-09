Lazio, Caicedo super. Acerbi distratto

di Enrico Sarzanini

STRAKOSHA 6

Subisce un solo gol sul quale è assolutamente incolpevole. Per il resto si gode serenamente la bella giornata di sole.

CACERES 6,5

Seconda gara di fila da titolare è molto più in fiducia rispetto alla sfida di Europa League, Inzaghi può stare sereno.

ACERBI 5,5

Tutto bene fino ad inizio ripresa quando con un erroraccio rimette momentaneamente in gioco il Genoa. Unico neo di questo inizio di stagione.

WALLACE 6,5

In continuo crescendo. In occasione dell’1-0 è bravo a tagliare mezza difesa con un cross al bacio per Milinkovic.

MARUSIC 6

Parte sempre com le migliori intenzioni ma è troppo spesso vittima di preoccupanti black out che mettono in difficoltà i compagni. (40’ st Patric ng).

PAROLO 7

Maratoneta biancoceleste non si risparmia mai, nemmeno quando il risultato è al sicuro. Con il contagiri il pallone per Immobile sul secondo gol.

LEIVA 7

Anima e cuore di questa Lazio esce sempre con la maglia bagnata. Cervello biancoceleste.

MILINKOVIC 7

Prima serve su un piatto d’argento l’1-0 per Caicedo, poi si blocca con un imperioso colpo di testa sul quale Marchetti non può nulla. (26’ st Badelj 6: sempre attento tiene viva l’azione).

LULIC 6,5

La classica certezza sul quale puntare sempre: se scende in campo il rendimento è assicurato. Al bacio il cross per il 4-1 di Milinkovic.

CAICEDO 7,5

In estate criticato aspramente è diventato il nuovo idolo biancocelste: lesto a sbloccare di testa, sul 2-0 il Panteron strappa e il pallone dai piedi di un avversario. (16’ st Correa 6: impreciso sotto porta è bravo a dare il la al definitivo 4-1).

IMMOBILE 7,5

Tre gol in due gare, prima doppietta stagionale Ciro è tornato e scalda i motori in vista del derby.

INZAGHI 7

Preferisce Caicedo a Luis Alberto e la sua Lazio torna quella di un anno fa: bella, convincente e prolifica in avanti .

