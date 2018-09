Inter, Zanetti: «Lotteremo per grandi obiettivi»

«L'Inter è una squadra dai grandi valori, ha solo bisogno di tempo per dimostrare tutta la sua forza. Le prime partite sono sempre piene di difficoltà, dobbiamo tutti assieme affrontarle e superarle. Noi siamo lì e dobbiamo comportarci da Inter». Così Javier Zanetti, a margine del Premio Nereo Rocco ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se l'Inter è l' anti-Juve. «La vittoria di Bologna ci permette di lavorare con maggior tranquillità. Abbiamo un progetto a lungo termine e vogliamo migliorare la classifica dello scorso anno. Adesso vogliamo lottare in questo campionato per grandi obiettivi», ha ripreso il dirigente nerazzurro che sulla sfida contro il Barcellona di Messi ha detto: «È il miglior giocatore al mondo, ci ho giocato anche contro. Credo, però, che siamo in un girone difficile ma ce la giocheremo. Avremo il tempo necessario per preparare bene queste partite». Infine, a chi gli ha domandato come si spiega a un tifoso dell'Inter l'esclusione di Gagliardini dalla lista Champions e invece il posto da titolare nell'Italia di Mancini ha risposto: «L'esclusione non è dovuta solo a questione tecniche. Ci sono anche regole e parametri da rispettare. L'Inter è una squadra che dovrà lottare su tre fronti e sono sicuro che anche lui avrà lo spazio per dimostrare con la maglia nerazzurra tutto il proprio valore» - ha replicato. Ma l'Inter che potrà avere anche un 'nuovò Candreva, come lo dimostrano questi primi giorni di ritiro con l'Italia: «Sono contento per Antonio, per noi è un giocatore importante ma anche per la Nazionale italiana. Infine, sulla vicenda Modric, Zanetti ha detto di non capire il perchè delle polemiche. »Adesso il mercato è chiuso, pensiamo a cose più importanti come le prossime partite che dovremo affrontare che sono tante e tutte molto importanti«.

