Inter, Wanda Nara difende Icardi: «Tu lotti fino alla fine»

«Tu sei uno di quei capitani che combattono finché non tornano a galla»: Wanda Nara difende il marito e capitano dell'Inter Mauro Icardi, al centro delle critiche dopo la prestazione deludente contro il Bologna. Lo fa con un lungo post su Twitter in cui sottolinea il comportamento esemplare dell'attaccante argentino: «Ci sono capitani che posano con orgoglio quando arrivano vittoriosi, ci sono capitani che si buttano dalla barca prima, sono pochi i capitani che rimangono anche nei tempi più difficili, quando molti credono che stanno per affondare. Tu sei uno di quei capitani che combattono finché non tornano a galla».



