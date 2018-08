Inter-Torino diretta streaming e come vederla in tv

Riusciranno le squadre milanesi a conquistare finalmente un punto? E' quello che ci si chiede dopo la sconfitta del Milan a Napoli, e la debacle della scorsa domenica dei nerazzurri con il Sassuolo. Quindi stasera è "doveroso" suguire Inter-Torino in diretta streaming o tv. La partita tra la squadra di Spalletti e quella di Mazzarri andrà in onda in esclusiva questa sera alle 20.30 su Sky Skport Serie A. Il prepartita partirà dalle 19.30. Entrambe le squadre ovviamente partono da zero punti in classifica.



INTER-TORINO COME VEDERLA IN DIRETTA SU SKY SPORT



Dicevamo che Inter-Torino è un'eslusiva di Skysport che sarà trasmessa in diretta a partire dalle 20.30 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) con la telecronaca Fabio Caressa, il commento di Beppe Bergomi; da bordocampo ci sranno Andrea Paventi e Massimiliano Nebuloni. Dalle 19.30, invece, parte lo studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio, loro ospiti Giancarlo Marocchi, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini.





INTER-TORINO IN DIRETTA STREAMING



Essendo un'esclusiva Sky, sarà possibile seguire Inter-Torino in diretta Streaming su SkyGo, l'applicazione di Sky che, online, consente di seguire le dirette dei canali satellitari. SkyGo è visibile su tutti i device che si collegano a Internet: iPad, Tablet, Pc, e telefono cellullari. Ricordiamo, nel contempo, che chi era abbonato a Mediaset Premium e seguiva le partite in diretta streaming sull'applicazione Premium Play, quest'anno, con l'arrivo di Dazn, non ha più quest'opzione.



INTER-TORINO IN DIRETTA STREAMING GRATIS



Esistono alcune alternative che possiamo definire semi free per lo streaming. Non solo SkyGo. Infatti, è possibile seguire lo streaming in diretta di Inter-Torino anche se alcuni siti di scommesse: dalla Snai a Eurobet, fino ad arrivare a Bet 365, o Sisal Match Point. Ma anche Eurobet, altro grande player del mondo delle scommesse. Ovviamente in tutti questi casi è necessario avere un conto gioco attivo per seguire in diretta streaming gratuita la partita di San Siro.



INTER-TORINO DIRETTA STREAMING RADIO



Esiste poi la solita grande alternativa. Quella che potremmo definire storica. Stiamo parlando ovviamente della cara vecchia radio. Ovviamente la radio si può ascoltare in macchina o casa. Sempre che sia nelle vicinanze. Noi di Leggo.it, offriamo la possibilità di ascoltare la diretta streaming gratuita di Inter-Sassuolo da questa pagina tramite il player di Radio Rai. Se state lavorando al pc, o se non siete vicina ad una radio, noi vi offriamo questa opportunità in più per seguire l'esordio a San Siro degli uomini di Spalletti.



