Inter, Spalletti: «Aspettavo delle conferme ma non siamo stati bravi»

«Il premio che ci eravamo guadagnati nella passata stagione, la crescita che passa anche da queste partite, porta ad accrescere l'autostima. Abbiamo giocato due partite a certi livelli, mi aspettavo delle conferme. Invece, non siamo stati bravi a recuperare il pallone e a pulirlo. Quando abbiamo conquistato il pallone non siamo riusciti a tenerlo». Così, a Sky sport, Luciano Spalletti analizza la sconfitta dell'Inter sul campo del Barcellona. «Se si disputa una partita in cui non si riesce a capire dove si vuole andare, si fa il gioco degli avversari. Avremmo dovuto gestire meglio il gioco, non puoi venire qui e sperare in un contropiede - aggiunge l'allenatore dei nerazzurri -. Il pallone lo abbiamo fatto girare peggio che contro il Milan, non siamo riusciti a eludere il loro pressing. Così non va bene, non deve riaccadere».



