Inter, prenotate le visite mediche di Vrsaljko: operazione da 25 milioni

di Eleonora Trotta

Fumata bianca per Vrsaljko all'Inter. Dopo una lunga trattativa, il club nerazzurro ha trovato l'accordo totale con l'Atletico Madrid per il trasferimento del terzino croato. Ecco le cifre: 7 milioni per il prestito oneroso e 17 per il riscatto. Esulta l'ex Sassuolo, in parola con il ds Ausilio da più di un mese: nelle prossime ore è atteso in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto pluriennale (2,5 milioni a stagione).



