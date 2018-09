Inter-Parma, le pagelle: Nainggolan non basta e Icardi sbaglia troppo

di Salvatore Riggio

PAGELLE INTER



HANDANOVIC 4.5

Due parate su Inglese e Stulac, poi si fa sorprendere dal tiro da 30 metri di Dimarco.



D’AMBROSIO 5.5

Dalle sue parti Di Gaudio e Inglese fanno un po’ quello che vogliono.



DE VRIJ 6.5

Attimi di paura quando sviene in area a fine primo tempo. Non sbaglia praticamente nulla.



SKRINIAR 6.5

Tiene a bada Gervinho. In difesa resta una certezza, al di là della sconfitta.



DALBERT 5.5

In campo al posto di Asamoah. A tratti bene, a tratti male.



GAGLIARDINI 5

Troppi errori in fase di impostazione. Nainggolan, infatti, si arrabbia un po’ di volte con lui.



BROZOVIC 6.5

Uno dei migliori in campo. Imposta, recupera e va al tiro trovando le pronte risposte di Sepe.



CANDREVA 6.5

Pericoloso in diverse occasioni e riceve gli applausi di San Siro quando si fa 40 metri per chiudere su un avversario.



NAINGGOLAN 6.5

È uno spettacolo vederlo giocare. È l’anima di questa Inter. Il miglior acquisto dei nerazzurri.



PERISIC 5.5

Alti e bassi per lui, ma non è la prima volta.



KEITA 5

Si sacrifica tanto, ma il ruolo di centravanti non è il suo.



ICARDI 4.5

Entra al posto di Keita, ma non ne combina una giusta.



POLITANO 5

Non dà quel contributo che Spalletti si aspettava da lui.



SPALLETTI 5

Deve guarire il mal di gol della sua Inter. La Champions sta per iniziare.





PAGELLE PARMA



SEPE 6

Non sempre lucido, come su un cross di Candreva, ma risponde sempre presente quando viene chiamato in causa.



IACOPONI 6

Non si lascia intimorire da Perisic. Dalbert gli dà qualche grattacapo in più.



BRUNO ALVES 6.5

Ci mette l’esperienza e il Parma deve ringraziarlo.



GAGLIOLO 6.5

Disputa una bella partita. Ne sa qualcosa Keita che lo ha avuto attaccato alla sua maglietta per tutto il match.



GOBBI 5

Candreva gli va sempre via. Avrebbe potuto fare meglio.



RIGONI 5.5

Tocca pochi palloni, in difficoltà.



STULAC 5.5

Questa volta non è sempre lucido. Si ritrova un Brozovic davvero ispirato e va in difficoltà anche quando Nainggolan retrocede per riceve palla.



BARILLÀ 6

Duelli avvincenti con Gagliardini.



DI GAUDIO 6

Un pericolo dalle parti di D’Ambrosio.



INGLESE 6.5

Lotta senza paura con de Vrij e Skriniar e torna anche a dare una mano in fase difensiva.



GERVINHO 5.5

Non è mai protagonista con le sue proverbiali ripartenze.



DIMARCO 7

Graziato dal Var per quel tocco di mano sulla linea di porta, ma si inventa un gol che regala la vittoria al Parma davanti ai 60mila di San Siro.



D’AVERSA 7

Il suo Parma regge, lotta e alla fine vince. Meglio di così.

