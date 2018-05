Inter, Kovacic possibile ritorno di fiamma. Per Verdi asta col Napoli

di Marco Zorzo

MILANO - News sparse sul fronte mercato nerazzurro. Detto che a fine mese sbarcherà a Milano Lautaro Martinez per sostenere le visite mediche, oltre agli arrivi certi di Asamoah e De Vrij, il diesse Ausilio sta lavorando su Kovacic. Ci sarebbe, infatti, un ritorno di fiamma per il croato che potrebbe vincere la sua terza Champions con il Real Madrid, ma Zidane lo utilizza poco: per questo Mateo sta pensando di cambiare aria. L’ex interista, tra l’altro, piace a Spalletti. Sarebbe proprio lui l’uomo di peso da inserire nell’Inter che verrà. Poi è sfida col Napoli per Verdi.

Si prospetta un’asta per assicurarsi le prestazioni del giocatore in forza al Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA