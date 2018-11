Inter, Marotta in Cina: vicino l'accordo con Zhang

Era nell'aria, ora si va verso il sì. L'arrivo di Giuseppe Marotta all'Inter è sempre più vicino. L'ex dirigente della Juventus si trova infatti in Cina, dove incontrerà i vertici di Suning per definire gli ultimi dettagli per il suo passaggio in nerazzurro.



Marotta si incontrerà con il patron Zhang Jindong e il presidente Steven Zhang per delinerare gli ultimi particolari, tra deleghe e ruolo (dovrebbe diventare amministratore delegato per la parte sportiva) che avrà nell'organigramma interista. Poi sarà il tempo delle firme e dell'annuncio, che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

