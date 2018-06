Inter, l'Ad Antonello: «Nainggolan? L'obiettivo è rinforzare la squadra. Con Icardi parleremo di rinnovo»

di Redazione Sport

«Non vorrei parlare di un singolo giocatore sul mercato, come Nainggolan. L'obiettivo sul mercato è di rinforzare la squadra, siamo l'Inter e dobbiamo avere una squadra competitiva per il campionato e per la Champions League». L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha fatto il punto sul mercato del club nerazzurro, a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo «La fine del calcio italiano».



«Icardi? Non c'è nulla di cui preoccuparsi, è un nostro giocatore, è il nostro capitano e nelle prossime settimane si parlerà di rinnovo. Per ora - aggiunge - siamo concentrati sulle plusvalenze, entro il 30 giugno dobbiamo raggiungere l'obiettivo per rispettare il financial fair play, stiamo lavorando in questa direzione e pensiamo di poter raggiungere gli obiettivi», ha concluso Antonello.



