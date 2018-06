Inter, Dembélé dopo Nainggolan: Ausilio tenta il doppio colpo

di Alessio Agnelli

MILANO - Nainggolan non esclude Dembélé: l’Inter tenta il doppio colpo made in Belgio. Il Ninja della Roma è la priorità di Luciano Spalletti per il ruolo di trequartista vacante, il centrocampista del Tottenham un vero e proprio pallino di Piero Ausilio.

E, da luglio, potrebbero ritrovarsi sui campi della Pinetina agli ordini del tecnico toscano, dopo essere stati divisi dal ct belga Martinez prima dei Mondiali. Radja Nainggolan è stato infatti uno degli esclusi eccellenti da Russia 2018, ma nei piani di Spalletti rimane il candidato numero uno per la trequarti nerazzurra, come confermano i continui contatti sull’asse Milano-Roma tra tecnico e giocatore. Il pressing del toscano è costante.

E già avviati anche i contatti con il club giallorosso, che ha aperto alla cessione del 30enne di Anversa per far cassa.

Resta però lo scoglio-cartellino, valutato sui 40 milioni di euro. E la concorrenza del Guangzhou Evergrande di Cannavaro, pronto ad offrire 12 milioni più bonus (sui 5 a stagione, la proposta nerazzurra) per i prossimi 4 anni, pur di convincere Nainggolan a traslocare. Pole position Inter, invece, per Moussa Dembélé, in scadenza di contratto con il Tottenham nel 2019 e pronto a cambiar aria come il connazionale. Suning ha alzato la posta a 16 milioni, offertona per un classe ’87 in regime di svincolo tra un anno. Gli Spurs ne chiedono 30, ma non è escluso un inserimento di Joao Mario (al lavoro Kia Joorabchian) nei discorsi, a sbloccare lo stallo.

Per il dopo Cancelo (sul lusitano Wolverhampton, Juve, Napoli e Porto), nel mirino Vrsaljko, Florenzi e il sampdoriano Bereszynski. Possibile soluzione West Ham per Rafinha, ma il brasiliano vuole l’Inter e rimane in attesa del summit della prossima settimana tra Ausilio e il Barça, per sciogliere i dubbi sul futuro. In avanti, occhi su Politano («Nerazzurri interessati? Assolutamente sì - ha chiosato Davide Lippi, dopo un incontro in corso Vittorio Emanuele -, stiamo lavorando») e su Malcom del Bordeaux.



