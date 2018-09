Inter-Cagliari 2-0: Lautaro e Politano firmano la terza vittoria di fila

San Siro scopre e applaude Lautaro Martinez, recuperato dall’infortunio e titolare al posto di Icardi. E poi si esalta per il raddoppio di Politano. Con il 2-0 al Cagliari, l’Inter conquista il quarto successo di fila tra campionato e Champions. Il Napoli adesso è a -2 e la classifica dei nerazzurri è molto più bella e fa stare tranquilla Luciano Spalletti, che sembra aver raddrizzato la sua squadra, dopo un avvio di stagione non proprio esaltante. La vittoria contro il Tottenham è stata davvero quella della svolta: Sampdoria, Fiorentina e Cagliari sono state tutte battute e ora i nerazzurri possono pensare alla trasferta di Eindhoven contro il Psv.



Spalletti punta tutto sul turnover: Miranda e Dalbert sono in campo al posto di Skriniar e Asamoah; Brozovic e Perisic fanno posto a Borja Valero e Candreva, mentre Icardi è in panchina. Lautaro Martinez non fa rimpiangere il capitano dell’Inter. Anzi, gli bastano 12’ per mettere le cose in chiaro. Dalbert cross in area, Andreolli si fa sorprendere, il numero 10 argentino di testa anticipa Klavan (sostituito nell’intervallo per Pisacane) e Cragno è battuto. Il Cagliari non riesce a riorganizzarsi, l’unico che prova a fare qualcosa è Barella, ma attorno a lui fanno fatica. Ionita non riesce nemmeno a dare un pallone alla coppia Pavoletti-Sau e l’Inter non corre pericoli. Ed è sempre Lautaro Martinez a impensierire la difesa sarda con un passaggio rasoterra che Candreva liscia (34’).



L’unico vero sussulto del Cagliari è un cross di Faragò al 36’, ma Dessena manca l’aggancio al pallone. Nella ripresa Rolando Maran cerca di correre ai ripari inserendo subito Pisacane per Klavan e poco dopo Joao Pedro per un dolorante Bradaric, ma è l’Inter a sfiorare il 2-0 al 17’. L’azione inizia da Politano, palla per Nainggolan, tocco per Candreva che la tira addosso a Cragno. Ed è sempre Politano ad andare vicino al raddoppio con un sinistro da fuori area che Cragno devia in angolo. C’è tempo per l’intervento del Var, che al annulla il pareggio del Cagliari firmato con la mano da Dessena. Nel finale arriva il 2-0 di Politano che chiude il match (44’).



