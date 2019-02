Inter-Bologna, le pagelle: Handanovic non basta, Spalletti ha perso serenità

di Salvatore Riggio

PAGELLE INTER



HANDANOVIC 7

Ancora una volta tiene a galla l’Inter respingendo le conclusioni di Orsolini e Santander, ma non può nulla sul gol del paraguaiano.



CEDRIC 6

Debutto da titolare. Non male in fase difensiva, quando chiude su Santander.



DE VRIJ 4.5

Il peggiore in campo dell’Inter già ben prima del gol del Bologna. Poi, si perde Santander sul gol.



SKRINIAR 6

Lo slovacco non può fare tutto da solo.



DALBERT 6

Quando l’Inter prende il gol, è lui a rivitalizzare la squadra mandando al tiro Vecino.



VECINO 5

Sbaglia tutti i passaggi e fallisce il gol del pareggio. Si fa anche ammonire.



BROZOVIC 5.5

Meglio di Vecino, ma gli manca qualcosa per arrivare alla sufficienza.



CANDREVA 5

Ormai non be becca più una giusta. In evidente difficoltà.



NAINGGOLAN 5

Luciano Spalletti insiste su di lui sperando nella sua rinascita, ma il belga sembra ormai smarrito.



PERISIC 5

Si becca i fischi di San Siro quando lo speaker legge il suo nome. La contestazione gli avrebbe dovuto dare più grinta, a suo dire, ma non è stato così.



ICARDI 4.5

Il capitano in campionato è ormai a secco da troppo tempo.



LAUTARO MARTINEZ 4.5

Sbaglia un gol decisivo, come era già successo contro Psv in Champions e Lazio in Coppa Italia.



RANOCCHIA 6

Ci prova a 3’ dalla fine impegnando Skorupski.



SPALLETTI 5

Come Perisic, viene fischiato prima del match alla lettura delle formazioni. È accerchiato e ha perso ormai serenità. Antonio Conte incombe su di lui.





PAGELLE BOLOGNA



SKORUPSKI 6.5

A tre minuti dalla fine è decisivo a mandare in angolo il tiro di Ranocchia.



MBAYE 5.5

Il peggiore del Bologna. Dalla sua parte, Dalbert fa quello che vuole.



DANILO 6.5

Erige un muro che i nerazzurri non riescono ad abbattere.



LYANCO 6.5

Bravo negli anticipi e brillante nelle chiusure.



DIJKS 6.5

Sinisa Mihajlovic gli concede la maglia da titolare e lui ripaga la fiducia del serbo.



POLI 6

Subito in difficoltà, ma si riprende con il passare dei minuti.



PULGAR 6.5

I suoi calci d’angolo sono sempre insidiosi. Da un corner arriva il gol del Bologna.



SORIANO 6

Meglio rispetto ad altre partite disputate in questa stagione.



ORSOLINI 5.5

Si fa vedere con qualche conclusione. Bella quella al volo sventata da Handanovic. Male in fase di copertura.



SANTANDER 7

Impegna Handanovic e non si ferma mai. Poi, segna il gol del vantaggio.



PALACIO 6

Sbaglia qualcosa lì davanti.



GONZALEZ 6

In difficoltà quando entra Ranocchia, che non si smuove dall’area avversaria.



MIHAJLOVIC 7

Debutto con vittoria a San Siro, nel suo vecchio stadio. L’Empoli è a -1 e l’Udinese a -2. Meglio di così…

