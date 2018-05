Inter, Ausilio avverte la Lazio: «Siamo in un ottimo momento. Rafinha? Lui vuole rimanere»

di Eleonora Trotta

Il futuro di Spalletti, il riscatto di Rafinha e la qualificazione in Champions League. Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, a margine del Premio Maurizio Maestrelli, ha toccato diversi argomenti, spaziando tra campo e calciomercato.



Il rinnovo di Spalletti - «Non è una questione di contratti. Siamo felicissimi di lui. Il rinnovo è soprattutto una cosa mediatica. Siamo talmente contenti di questo allenatore che non sarà un problema pianificare il futuro con lui».



Momento dell’Inter – «Siamo in ottima forma. Ho visto una grande consapevolezza e determinazione. Ora l’Inter è una squadra matura, non dimentichiamoci che il nostro progetto è partito da un anno. Abbiamo qualità importanti per raggiungere l’obiettivo Champions, non dobbiamo pensare ora a Lazio-Inter come una finale perché prima c’è il Sassuolo».



Il futuro di Icardi – «La sua permanenza a rischio senza Champions? E’ il capitano dell’Inter e il giocatore simbolo di questa squadra. Ha ancora un contratto lungo».



Rafinha – «La sua volontà di rimanere è importante. Ha firmato un contratto pluriennale con noi, sta dando un contributo molto importante. Non abbiamo ancora parlato con il Barcellona. Il rinnovo del prestito? Non è una questione di formula, c’è un’opzione, a fine stagione faremo le nostre valutazioni».



Inter-Juventus – «Non abbiamo fatto nessuna polemica. Abbiamo semplicemente detto quello che volevamo dire con educazione. Considero Orsato uno dei migliori arbitri».

