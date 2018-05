Napoli, Insigne spaventa i tifosi: «La nostra ultima trasferta insieme»

di Delia Paciello

«Ultima trasferta insieme, vi voglio bene», scrive Lorenzo Insigne su Instagram accanto alla foto con Sepe e Hysaj. Suoi compagni di gioco anche fuori dal campo: lunghe sfide a PlayStation, ma anche serate insieme. Ma la sua frase non può che alimentare i dubbi: c’è dunque qualche addio in vista? Sia il portiere che il terzino sono già al centro di chiacchiere di mercato alimentate da Mario Giuffredi, il loro procuratore.



Proprio nei giorni scorsi l’agente ha rilasciato dichiarazioni a riguardo: «Luigi merita più spazio e a quanto pare il Napoli non crede in lui visto che ha diversi nomi in lista per la porta azzurra. In tal caso chiederemo la cessione, per dimostrare il suo valore altrove». Ma anche riguardo il futuro dell’esterno difensivo, Giuffredi ha lasciato un'alone di incertezza: «Se Sarri rimane, chiederà di trattenere certamente Hysaj, punto fermo del suo gioco. In caso contrario ci sarebbero meno certezze e se arrivasse una squadra pronta a pagare la clausola la prenderemo in considerazione. Se però Sarri resta, di fronte ad un adeguamento contrattuale rimarrebbe anche Hysaj».



Futuro in bilico dunque per i due calciatori stando alle parole dell’agente, e la dedica dell’attaccante napoletano potrebbe essere un'ulteriore conferma. Anche i tifosi tuttavia chiedono spiegazioni sui social, e qualcuno addirittura teme che a lasciare la baracca sia proprio Insigne, ormai sotto le grinfie del pericoloso Raiola che non aspetta altro che monetizzare vendendolo al miglior acquirente. «Ma allora Lorè, te ne vai? Ci ha pensato Raiola?», chiede qualche napoletano preoccupato. Un post che ha destato non poche polemiche. Ma potrebbe semplicemente essere l’ultima trasferta della stagione.





