Insigne è l'oro del Napoli: Liverpool ko

di Massimo Sarti

Non vincere questa partita, per il Napoli, sarebbe stata una clamorosa ingiustizia. Al 90' mette le cose a posto Lorenzo Insigne: scivolata vincente su assist al bacio di Callejon e il San Paolo può esplodere di gioia. Battuti i vicecampioni d'Europa del Liverpool, surclassati a livello di occasioni. Si contano, tra le varie opportunità, anche un salvataggio sulla linea di Gomez, una traversa di Mertens edvarie parate di Alisson.

La zampata di Lorenzo il Magnifico (settimo centro stagionale) regala anche al Napoli il primato nel gruppo C di Champions League con 4 punti, alla vigilia della doppia sfida al Psg: «È bello vincere così. Il gol è arrivato tarsi, ma abbiamo fatto un'ottima prestazione. Siamo in un girone tosto e vogliamo rispondere presente in ogni partita. Ancelotti? Il mister ha cambiato tanto e lo stiamo seguendo». Il Liverpool di Klopp e delle schegge Salah, Mané e Firmino resta a secco ed è poco pericoloso, dopo 50 gol segnati nelle precedenti 16 gare di Champions. Questo è forse il principale capolavoro di Carletto. Che, dopo tante energie spese in panchina, riesce ancora a sorridere: «Se avessimo segnato prima avremmo sofferto di più».

Poi l'analisi del match: «Bravissimi in difesa e abbiamo sempre avuto il controllo. Questa vittoria ci tiene in corsa nel girone e ci può aiutare dal punto di vista mentale, per giocare sempre più sciolti».

