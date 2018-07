Iniesta, addio alla Spagna: «Lascio la nazionale nel giorno più triste»

Una decisione annunciata, ma non per questo meno forte. Andres Iniesta lascia la nazionale spagnola dopo oltre 130 partite, ultima delle quali segnata oggi dalla inattesa eliminazione dal Mondiale ad opera della Russia. Simbolo del calcio spagnolo, chiave del gioco della Roja, Iniesta ha segnato un'epoca di trionfi di una compagine rimasta per anni inarrivabile ai vertici.



Dopo la sconfitta, Iniesta si è presentato ai microfoni dando l'annuncio: «Questa è stata la mia ultima partita con la nazionale - ha detto -. A livello personale, è la conclusione di una fase meravigliosa. Purtroppo a volte non sono come uno si era sognato. Alla fine, questo è sena dubbio il giorno più triste della mia carriera». Autore della rete decisiva nella finale del Mondiale 2010, Iniesta ha nella sua sterminata bacheca anche i due titoli europei conquistati nel 2008 e nel 2012. Ora si potrà dedicare alla sua nuova esperienza in Giappone, dove si trasferirà nella prossima stagione dopo aver lasciato il Barcellona dopo 16 anni e innumerevoli trionfi in prima squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA