Inghilterra-Italia 1-0 La Diretta Vardy sblocca la partita

Seconda amichevole per l'Italia di Di Biagio che, dopo l'Argentina, affronta l'Inghilterra a Wembley. Indipendentemente dal risultato di stasera non sembra esserci futuro sulla panchina azzurra per Di Biagio. Come affermato da Costacurta e Fabbricini dopo il 20 maggio si conoscerà il nome del nuovo tecnico: Ancelotti e soprattutto Mancini i nomi più caldi.



LA CRONACA

38' - Ancora Inghilterra pericolosa in contropiede tre contro quattro: Young sulla sinistra sbaglia il cross basso in mezzo per Vardy sul secondo palo, ma ci sarà comunque calcio d'angolo.

31' - Azione personale di Immobile che poi conclude debolmente a rete, trovando però una deviazione in calcio d'angolo.

26' - Inghilterra in vantaggio. Lingard batte velocemente un calcio di punizione servendo in area Vardy, che esplode un destro imprendibile per Donnarumma. Grande ingenuità dell'Italia, rimasta ferma dopo la concessione del calcio piazzato agli inglesi.

17'- Occasione per l'Italia: Candreva confeziona un cross perfetto dalla destra per la testa di Immobile che manda alto incredibilmente dall'interno dell'area piccola.

10' - Vardy lanciato a rete da Lingard, provvidenziale De Sciglio che in scivolata evita che l'attaccante del Leicester possa calciare.

3' - Ancora pericoloso Immobile che ruba palla a Stones, entra in area ma al momento di calciare viene ostacolato dal ritorno del difensore del Manchester City. Sarà calcio d'angolo.

1' - opportunità per Immobile che ha in area tempo e spazio per calciare a rete ma tarda e si fa recuperare da Stones.

0' - minuto di applausi prima del fischio d'inizio, destinato a Davide Astori e altri due giocatori inglesi scomparsi di recente.





LE FORMAZIONI UFFICIALI

INGHILTERRA (3-4-3): Butland; Walker; Stones, Tarkowski; Trippier, Oxlade-Chamberlain, Dier, Lingard; Young, Vardy, Sterling.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA