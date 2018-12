Immobile e Dzeko nel presepe di San Gregorio Armeno a Napoli

Ci sono anche Ciro Immobile e Edin Dzeko nel presepe di San Gregorio Armeno a Napoli. I due attaccanti di Lazio e Roma fanno compagnia a Dries Mertens nella storica via del centro della città campana. Alle loro spalle anche le statuette di calciatori della Juventus e molti altri.







Ogni anno via San Gregorio Armeno si popola di numeri turisti in visita alle botteghe di artigiani che preparano le statuette per il presepe. Un'attrazione che è divenuta una vera e propria tradizione per Napoli.

