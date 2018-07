Immobile aggredito in spiaggia: era un tifoso del Pescara già sottoposto a Daspo

ROMA - E' stato individuato e denunciato l'uomo che sabato scorso ha minacciato con un coltello Ciro Immobile in spiaggia, a Francavilla al Mare (Chieti): si tratta di un pescarese di 35 anni già sottoposto a Daspo che dovrà rispondere di minaccia aggravata e porto abusivo di armi e che rischia anche un altro Daspo. Alla base dell'aggressione c'è l'accesa rivalità tra le squadre di Lazio e Pescara: con il pretesto di farsi una fotografia insieme, il giovane, che era in compagnia di un amico anche lui ultras daspato, si è avvicinato al calciatore per poi iniziare a insultarlo, accusandolo di aver tradito i colori del Pescara. Immobile ha provato a sdrammatizzare, ma il tifoso ha tirato fuori il coltello: a quel punto è stato messo in fuga dai bagnanti e successivamente individuato dai Carabinieri. (E.Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA